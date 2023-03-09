В США оценили ядерный арсенал России

РФ располагает крупнейшим в мире и наиболее мощным ядерным арсеналом, продолжает наращивать и модернизировать его. Такой вывод содержится в несекретной версии ежегодного отчета американского разведывательного сообщества "О мировых угрозах" Соединенным Штатам. Этот документ был обнародован в среду в связи со слушаниями в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, на которых выступают в открытом и затем закрытом режимах руководители национальных спецслужб.

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"Россия располагает крупнейшим и наиболее мощным арсеналом ядерного оружия, она продолжает расширять и модернизировать свои возможности в области ядерных вооружений", - указывается в документе. Составители отчета подчеркивают, что РФ "продолжает совершенствовать" ядерные ракеты большой дальности, а также подводные системы доставки, способные "обходить системы ПРО США".

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Кроме того, как указывается в документе, Россия "наращивает и модернизирует" нестратегические вооружения, способные нести "как ядерный, так и неядерный заряд". Авторы считают, что Москва рассматривает эти вооружения в качестве средства "сдерживания противников, контроля эскалации возможных боевых действий и противостояния обычным силам США и их союзников".

Президент России Владимир Путин объявил 21 марта о том, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что перед тем, как вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 1 марта Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ.