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33 минуты назад

В США считают, что Россия располагает крупнейшим в мире ядерным арсеналом

ТАССиещё 7

РФ располагает крупнейшим в мире и наиболее мощным ядерным арсеналом, продолжает наращивать и модернизировать его. Такой вывод содержится в несекретной версии ежегодного отчета американского разведывательного сообщества "О мировых угрозах" Соединенным Штатам. Этот документ был обнародован в среду в связи со слушаниями в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, на которых выступают в открытом и затем закрытом режимах руководители национальных спецслужб.

В США оценили ядерный арсенал России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Россия располагает крупнейшим и наиболее мощным арсеналом ядерного оружия, она продолжает расширять и модернизировать свои возможности в области ядерных вооружений", - указывается в документе. Составители отчета подчеркивают, что РФ "продолжает совершенствовать" ядерные ракеты большой дальности, а также подводные системы доставки, способные "обходить системы ПРО США".

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Кроме того, как указывается в документе, Россия "наращивает и модернизирует" нестратегические вооружения, способные нести "как ядерный, так и неядерный заряд". Авторы считают, что Москва рассматривает эти вооружения в качестве средства "сдерживания противников, контроля эскалации возможных боевых действий и противостояния обычным силам США и их союзников".

Президент России Владимир Путин объявил 21 марта о том, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что перед тем, как вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 1 марта Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ.

Россия и США заключили этот договор в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили соглашение на максимально возможные пять лет.

Армия,Владимир Путин,НАТО,Конгресс США,
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