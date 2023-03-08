В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
25 минут назад

Разведка США назвала ядерный арсенал России самым мощным в мире

Газета.Ruиещё 4

Разведка США заявила в своем ежегодном докладе об оценке угроз, что ядерный арсенал России является мощнейшим в мире. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующий отчет.

Американская разведка оценила ядерный арсенал России
Фото: газета.ругазета.ру

Как сказано в документе, Российская Федерация «сохраняет крупнейший и самый мощный запас ядерного оружия, продолжает расширять и модернизировать свои возможности в сфере ядерного оружия».

В тексте говорится, что РФ совершенствует ядерные ракеты дальнего действия и подводные «системы доставки», расширяет и модернизирует «обширную, разнообразную и современную линейку нестратегических систем», способных нести как ядерные, так и конвенциональные боеголовки.

В докладе также отмечается, что по мнению Москвы, «эти системы дают ей возможность сдерживать противников, контролировать эскалацию потенциальных боевых действий и противостоять обычным силам США и союзников».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что у России ядерное оружие находится в более продвинутом и современном состоянии, чем у любой другой державы.

До этого глава государства сообщал, что Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты и возможность нанести ответно-встречный удар.

Армия,Владимир Путин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий