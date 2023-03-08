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25 минут назад

В Турции объяснили поставки дронов Украине фразой «хороший бизнес»

Lenta.ru

Поставки ударных беспилотников Bayraktar TB2 на Украину осуществляет не Турция как государство, а частная компания, но власти им не препятствуют. Так позицию руководства страны объяснил Чагры Эрхан, член Совета безопасности и внешней политики при турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане и ректор университета Алтынбаш (Стамбул), в интервью «Ленте.ру».

В Турции объяснили поставки дронов Украине одной фразой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отвечая на вопрос корреспондента издания, советник Эрдогана подчеркнул, что в оборонной отрасли работает множество частных компаний, которые осуществляют поставки своих вооружений самым разным странам, не только Украине.

«Почему оно (правительство) должно их запрещать?» — удивился советник Эрдогана, описав отношение турецких властей к поставкам фразой «это хороший бизнес».

В конце января Минобороны Украины сообщило о безвозмездной передаче двух дронов Bayraktar TB2 турецким производителем устройств, Baykar. Ведомство назвало компанию «большими друзьями и партнерами» страны.

Кроме того, компания планирует построить на Украине завод, где будут собирать дроны Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci. В октябре гендиректор Baykar Халюк Байрактар сообщил, что предприятие хотят достроить в течение двух лет, несмотря на боевые действия. Кроме того, он рассказал, что на заводе планируется выпускать и новые модели беспилотников, одна из которых, возможно, получит украинское название.

Полный текст интервью читайте на «Ленте.ру» 9 марта.

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