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38 минут назад

Боррель: ЕС к концу марта подготовит свыше 11 тысяч украинских военных

Илья Родин

Военные инструкторы ЕС активно занимаются подготовкой украинских военнослужащих, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он добавил, что к концу марта они обучат как минимум 11 тыс. бойцов ВСУ, пишет ТАСС.

Боррель: ЕС к концу марта подготовит свыше 11 тысяч украинских военных
Фото: globallookpress.com globallookpress.com

Боррель пояснил, что к концу года дополнительно будут обучены 30 тыс. солдат ВСУ.

По словам дипломата, миссия ЕС также планирует подготовить экипажи для танков, которые будут направлены на Украину в рамках военной помощи от стран НАТО.

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Европейский государства намереваются также выделить €1 млрд из Европейского фонда мира, отметил Боррель. Он уточнил, что эти средства пойдут на срочные закупки снарядов и патронов для ВСУ.

В дальнейшем на боеприпасы будет выделен еще €1 млрд, резюмировал дипломат.

Ранее Боррель заявил, что Брюссель всегда будет выступать против вхождения новых регионов в состав России.

Армия,Жозеп Боррель,НАТО,ЕС,
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