Боррель: ЕС к концу марта подготовит свыше 11 тысяч украинских военных

Военные инструкторы ЕС активно занимаются подготовкой украинских военнослужащих, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он добавил, что к концу марта они обучат как минимум 11 тыс. бойцов ВСУ, пишет ТАСС.

Боррель пояснил, что к концу года дополнительно будут обучены 30 тыс. солдат ВСУ.

По словам дипломата, миссия ЕС также планирует подготовить экипажи для танков, которые будут направлены на Украину в рамках военной помощи от стран НАТО.

Европейский государства намереваются также выделить €1 млрд из Европейского фонда мира, отметил Боррель. Он уточнил, что эти средства пойдут на срочные закупки снарядов и патронов для ВСУ.

В дальнейшем на боеприпасы будет выделен еще €1 млрд, резюмировал дипломат.