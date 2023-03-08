Боррель: ЕС к концу марта подготовит свыше 11 тысяч украинских военных

Военные инструкторы ЕС активно занимаются подготовкой украинских военнослужащих, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он добавил, что к концу марта они обучат как минимум 11 тыс. бойцов ВСУ, пишет ТАСС.
Боррель пояснил, что к концу года дополнительно будут обучены 30 тыс. солдат ВСУ.
По словам дипломата, миссия ЕС также планирует подготовить экипажи для танков, которые будут направлены на Украину в рамках военной помощи от стран НАТО.
Европейский государства намереваются также выделить €1 млрд из Европейского фонда мира, отметил Боррель. Он уточнил, что эти средства пойдут на срочные закупки снарядов и патронов для ВСУ.
В дальнейшем на боеприпасы будет выделен еще €1 млрд, резюмировал дипломат.
Ранее Боррель заявил, что Брюссель всегда будет выступать против вхождения новых регионов в состав России.