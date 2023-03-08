The Economist: поток оружия на Украину превратился из ручья в реку

Поток оружия, поставляемого из западных стран на Украину, превратился из ручья в реку. Об этом пишет The Economist.

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В статье говорится, что «переломный момент» в вопросе поставок западного оружия Киеву наступил 20 января в ходе восьмого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, которое проводилось на авиабазе Рамштайн в ФРГ.

«Соответственно, поток оружия превратился из ручья в реку», — пишет издание.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что предложит главам Минобороны стран ЕС поставить Киеву имеющиеся на европейских складах боеприпасы.