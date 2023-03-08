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20 минут назад

Южная Корея подключилась к снабжению ВСУ

News.ru

Южная Корея официально согласилась косвенно поставлять Украине компоненты вооружений, передает Reuters со ссылкой на директора европейско-азиатского подразделения Бюро международного сотрудничества Ким Хён Чхоля.

Южная Корея подключилась к снабжению ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам собеседника агентства, Бюро технического контроля Администрации программы оборонных закупок (DAPA) рассмотрело и одобрило передачу гаубиц с южнокорейскими деталями из Польши ВСУ.

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Мы рассмотрели всю документацию и возможные проблемы внутри DAPA <...> затем приняли решение выдать лицензию на экспорт в Польшу, — сказал Ким Хён Чхоль.

Речь идет о самоходных гаубицах Krab, производимых польской компанией Huta Stalowa Wola. Они представляют собой сочетание южнокорейского шасси K9 Thunder, британской башни BAE Systems, французской 155-мм пушки Nexter Systems и польской системы управления огнем.

Армия,Ким Хен,
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