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55 минут назад

Истребители ВВС Израиля нанесли удар по аэропорту Алеппо

Илья Родин

Работа аэропорта «Эн-Найраб» в городе Алеппо (Сирия) приостановлена после атаки четырех тактических истребителей F-16 ВВС Израиля, рассказал замруководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов. Об этом пишет РИА «Новости».

Истребители ВВС Израиля нанесли удар по аэропорту Алеппо
Фото: WIkipediaWIkipedia

Гуринов пояснил на брифинге, что инцидент произошел во вторник, 7 марта, с 02:02 до 02:13 по местному времени.

Контр-адмирал уточнил, что в результате атаки получила некоторые повреждения взлетно-посадочная полоса. Кроме того, нарушена работа радиолокатора.

Международный аэропорт временно не будет принимать самолеты, пояснил Гуринов. Соответственно, доставка гуманитарной помощи из зарубежных стран не будет осуществляться, резюмировал контр-адмирал.

Ранее сообщалось, что израильские самолеты нанесли удар по историческому центру Дамаска. В результате налета погибли пять человек, пострадали здания в цитадели города.

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