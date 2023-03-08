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49 минут назад

В МО РФ сообщили о четырех сбитых за сутки снарядах РСЗО HIMARS

ТАССиещё 2

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В МО РФ сообщили о четырех сбитых снарядах HIMARS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Каховка, Николаевка Херсонской области, Червоноармейское Запорожской области, Никольское Донецкой Народной Республики и Шипиловка Луганской Народной Республики", - заявил он.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 398 самолетов, 217 вертолетов, 3 361 беспилотный летательный аппарат, 410 зенитных ракетных комплексов, 8 222 танка и других боевых бронированных машин, 1 055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 300 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 798 единиц специальной военной автомобильной техники.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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