В МО РФ сообщили о четырех сбитых снарядах HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков .

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Каховка, Николаевка Херсонской области, Червоноармейское Запорожской области, Никольское Донецкой Народной Республики и Шипиловка Луганской Народной Республики", - заявил он.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 398 самолетов, 217 вертолетов, 3 361 беспилотный летательный аппарат, 410 зенитных ракетных комплексов, 8 222 танка и других боевых бронированных машин, 1 055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 300 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 798 единиц специальной военной автомобильной техники.