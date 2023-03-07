Швейцария запретила передавать свое оружие Украине

Совет кантонов Швейцарии большинством голосов запретил третьим странам передавать швейцарское оружие Украине. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте швейцарского парламента.

«В Федеральном совете Швейцарии мнения разделились относительно передачи экспортируемых военных материалов на Украину. Он отклонил ходатайство о смягчении декларации о невывозе», — говорится в пресс-релизе.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что если парламент изменит закон об экспорте военной техники, то правительство страны должно разрешить реэкспорт оружия на Украину. Однако впоследствии комиссия по безопасности Совета кантонов выступила против соответствующей инициативы.