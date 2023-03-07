В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
40 минут назад

Швейцария запретила передавать свое оружие Украине

Lenta.ruиещё 1

Совет кантонов Швейцарии большинством голосов запретил третьим странам передавать швейцарское оружие Украине. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте швейцарского парламента.

Швейцария запретила передавать свое оружие Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В Федеральном совете Швейцарии мнения разделились относительно передачи экспортируемых военных материалов на Украину. Он отклонил ходатайство о смягчении декларации о невывозе», — говорится в пресс-релизе.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что если парламент изменит закон об экспорте военной техники, то правительство страны должно разрешить реэкспорт оружия на Украину. Однако впоследствии комиссия по безопасности Совета кантонов выступила против соответствующей инициативы.

Чехия захотела купить танки Leopard 2 у Швейцарии

До этого Президент Швейцарии Алан Берсе допустил, что страна может потерять доверие как к нейтральной из-за реэкспорта оружия Киеву. Он подчеркивал, что государство должно быть привержено своим основополагающим принципам.

Армия,Иньяцио Кассис,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий