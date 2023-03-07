США провели испытания новейшей баллистической ракеты

ВВС США совместно с компанией-разработчиком Northrop Grumman в начале марта испытали баллистическую ракету LGM-35A Sentinel. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу КГА.

В пресс-службе пояснили, что огневые испытания ракеты проводили Центр ядерного оружия и представители корпорации.

Sentinel предназначается для замены Minuteman III, она станет составной частью американской ядерной триады, уточнили в командовании.

Предположительно, в новой ракете будет принципиально новый двигатель. Вместе с тем, в ней будут применяться головные части Mk.12A и Mk.21 от ракет предшествующего поколения. Кроме того, ее начнут размещать на мобильных платформах.

Напомним, что Minuteman III стоит на вооружении в армии Соединенных Штатов с 1970 года. По тактико-техническим характеристикам он практически аналогичен российскому «Тополю». Запуск ракет этого типа осуществляется только из шахт.