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1 час назад

США провели испытания новейшей баллистической ракеты

Илья Родин

ВВС США совместно с компанией-разработчиком Northrop Grumman в начале марта испытали баллистическую ракету LGM-35A Sentinel. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу КГА.

В пресс-службе пояснили, что огневые испытания ракеты проводили Центр ядерного оружия и представители корпорации.

Sentinel предназначается для замены Minuteman III, она станет составной частью американской ядерной триады, уточнили в командовании.

Предположительно, в новой ракете будет принципиально новый двигатель. Вместе с тем, в ней будут применяться головные части Mk.12A и Mk.21 от ракет предшествующего поколения. Кроме того, ее начнут размещать на мобильных платформах.

Напомним, что Minuteman III стоит на вооружении в армии Соединенных Штатов с 1970 года. По тактико-техническим характеристикам он практически аналогичен российскому «Тополю». Запуск ракет этого типа осуществляется только из шахт.

Северная Корея подтвердила запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Ранее сообщалось, что ВВС США произвели первый успешный пуск гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW.

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