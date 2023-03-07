Мобилизация: последние новости на сегодня 7 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 7 марта 2023, в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

Путин поддержал идею «паспорта семьи мобилизованного»

Видео дня

Российский лидер Владимир Путин одобрил идею распространить на все регионы проект по созданию «паспорта семьи мобилизованного», сообщает ТАСС.

В документе содержится информация о потребности семьи. 6 марта президент по видеосвязи пообщался с главой Курганской области Вадимом Шумковым. Как сообщил губернатор, такой проект уже реализуется в регионе. По словам Путина, идея с паспортом «очень хорошая». Путин предложил распространить ее на всю страну.

Шумков также заявил, что в области семьи мобилизованных были взяты под опеку. Решаются вопросы от газификации, ремонта кровли, до вопросов по медицине и материальной помощи.

Депутат Госдумы раскрыл, как будет работать паспорт семьи мобилизованного

При получении «паспорта семьи мобилизованного» за владельцем документа будет закреплен работник Социального фонда, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

По ее словам, такой сотрудник будет заботиться обо всех нуждах мобилизованного, например, о выплатах и трудоустройстве. Как напомнила депутат, президент России указал, что помощь должна быть всесторонней, по всем вопросам, по всем направлениям деятельности. Это может быть все что угодно, связанное с обеспечением достойной жизни военнослужащего и членов его семьи.

Помимо федеральных мер, которые уже предусмотрены для военнослужащих, ветеранов боевых действий, в субъектах действуют свои нормы. Например, в Краснодарском крае работает норма по бесплатной газификации домовладений. Это и составляет паспорт, начиная с федеральных льгот и заканчивая региональными.

Куратор, закрепленный за семьей, будет самостоятельно определять, какая помощь необходима. Бессараб отметила, что пилотный проект действовал только в отдельных регионах, доказав свою эффективность.

Напомним, Владимир Путин одобрил идею распространить на все регионы проект по созданию «паспорта семьи мобилизованного».

На выплаты мобилизованным белгородцам направили 559,4 млн рублей

На выплаты мобилизованным жителям Белгородской области и их семьям направили 559,4 млн рублей, сообщает bel.ru со ссылкой на министра социальной защиты населения и труда региона Елену Батанову.

По ее словам, деньги были выделены в прошлом году, тогда были предусмотрены меры поддержки мобилизованным, их семьям, детям, самозанятым и безработным, которые отправились на фронт.