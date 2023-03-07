Мобилизация: последние новости на сегодня 7 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 7 марта 2023, в материале «Рамблера».
Российский лидер Владимир Путин одобрил идею распространить на все регионы проект по созданию «паспорта семьи мобилизованного», сообщает ТАСС.
В документе содержится информация о потребности семьи. 6 марта президент по видеосвязи пообщался с главой Курганской области Вадимом Шумковым. Как сообщил губернатор, такой проект уже реализуется в регионе. По словам Путина, идея с паспортом «очень хорошая». Путин предложил распространить ее на всю страну.
Шумков также заявил, что в области семьи мобилизованных были взяты под опеку. Решаются вопросы от газификации, ремонта кровли, до вопросов по медицине и материальной помощи.
При получении «паспорта семьи мобилизованного» за владельцем документа будет закреплен работник Социального фонда, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.
По ее словам, такой сотрудник будет заботиться обо всех нуждах мобилизованного, например, о выплатах и трудоустройстве. Как напомнила депутат, президент России указал, что помощь должна быть всесторонней, по всем вопросам, по всем направлениям деятельности. Это может быть все что угодно, связанное с обеспечением достойной жизни военнослужащего и членов его семьи.
Помимо федеральных мер, которые уже предусмотрены для военнослужащих, ветеранов боевых действий, в субъектах действуют свои нормы. Например, в Краснодарском крае работает норма по бесплатной газификации домовладений. Это и составляет паспорт, начиная с федеральных льгот и заканчивая региональными.
Куратор, закрепленный за семьей, будет самостоятельно определять, какая помощь необходима. Бессараб отметила, что пилотный проект действовал только в отдельных регионах, доказав свою эффективность.
Напомним, Владимир Путин одобрил идею распространить на все регионы проект по созданию «паспорта семьи мобилизованного».
На выплаты мобилизованным жителям Белгородской области и их семьям направили 559,4 млн рублей, сообщает bel.ru со ссылкой на министра социальной защиты населения и труда региона Елену Батанову.
По ее словам, деньги были выделены в прошлом году, тогда были предусмотрены меры поддержки мобилизованным, их семьям, детям, самозанятым и безработным, которые отправились на фронт.
Всего на поддержку правительства области в 2022 году выделили 559,4 млн рублей. Не были забыты жители региона, которые вынужденно покинули свои жилища. Им выплачивали средства на съём жилья и оказывали единовременную финансовую помощь.