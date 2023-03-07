В России объяснили запрос Киева на поставку кассетных бомб

«Эта потребность, очевидно, вызвана необходимостью иметь возможность использовать беспилотники для поражения российской бронетехники, поскольку указанные типы кассетных боеприпасов оптимизированы под решение этих задач. Законодательство США исключает передачу подобного рода боеприпасов третьим странам, однако для Украины могут быть сделаны определенные исключения», — объяснил эксперт.