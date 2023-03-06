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1 час назад

В Госдепе высказались о пролонгации ДСНВ после 2026 года

Илья Родин

Разговор о пролонгации ДСНВ после 2026 года несостоятелен на фоне приостановки Россией своего участия в соглашении, заявил на брифинге официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Об этом пишет РИА «Новости».

В Госдепе высказались о пролонгации ДСНВ после 2026 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что во время мероприятия журналисты задали представителю ведомства вопрос о продолжении договора, регулирующего стратегические вооружения.

По словам Прайса, вопрос задан преждевременно. Он пояснил, что Россия приостановила свое участие в договоре. Соответственно, перед тем как вернуться к переговорам по пролонгации договора, следует добиться того, чтобы Москва его исполняла.

Представитель Госдепа пояснил, что выполнение Россией условий договора соответствует интересам не только американцев и россиян, но и всех жителей планеты.

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Прайс резюмировал, что Москве не сложно вернуться к исполнению соглашения. Для этого необходимо только «разрешить инспекции» оговоренных в договоре объектов.

Армия,Нед Прайс,МИД России,Госдеп США,
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