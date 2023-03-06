В Госдепе высказались о пролонгации ДСНВ после 2026 года

Разговор о пролонгации ДСНВ после 2026 года несостоятелен на фоне приостановки Россией своего участия в соглашении, заявил на брифинге официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что во время мероприятия журналисты задали представителю ведомства вопрос о продолжении договора, регулирующего стратегические вооружения.
По словам Прайса, вопрос задан преждевременно. Он пояснил, что Россия приостановила свое участие в договоре. Соответственно, перед тем как вернуться к переговорам по пролонгации договора, следует добиться того, чтобы Москва его исполняла.
Представитель Госдепа пояснил, что выполнение Россией условий договора соответствует интересам не только американцев и россиян, но и всех жителей планеты.
Прайс резюмировал, что Москве не сложно вернуться к исполнению соглашения. Для этого необходимо только «разрешить инспекции» оговоренных в договоре объектов.