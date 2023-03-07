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1 час назад

Чехия захотела купить танки Leopard 2 у Швейцарии

Lenta.ruиещё 3

Чехия отправила Швейцарии запрос на покупку танков Leopard 2. Об этом заявила глава федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд в эфире телеканала SRF.

Чехия захотела купить танки Leopard 2 у Швейцарии
Фото: bundeswehr.debundeswehr.de

По ее словам, сначала страна получила запрос из Германии, а теперь получила еще один из Чехии. Она отметила, что Швейцария хочет сохранить определенный запас танков, чтобы гарантировать безопасность своей страны.

«Кроме того, будет определенное количество танков, которые нам не нужны и которые могут быть поставлены, если парламент решит их списать», — сказала Амхерд.

В июне 2022 года Швейцария позволила Германии воспользоваться 42 танками Leopard 2, чтобы пополнить вооружение Украины. Ранее они эксплуатировались в Швейцарии, однако в 2010-2011 годах были списаны и возвращены в Германию. Согласно плану, ФРГ передаст эти танки в Чехию, а Чехия, в свою очередь, передаст Киеву танки времен СССР.

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