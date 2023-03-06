В офисе Зеленского заявили о консенсусе в ВСУ по обороне Артемовска

«Среди военных существует консенсус относительно необходимости продолжать оборону города и истощения вражеских сил, одновременно выстраивая... новые линии обороны на случай изменения ситуации», — сказал Подоляк .

Ранее стало известно, что Киев продолжит оборону Артемовска. Такое решение приняли в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ. Как утверждается, президент Украины Владимир Зеленский задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александру Сырскому о том, стоит ли продолжать оборону Артемовска.