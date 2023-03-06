На Украине раскрыли дату начала подготовки к конфликту с Россией

Украина приняла решение о подготовке к конфликту с Россией после встречи президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в 2019 году. Об этом в понедельник, 6 марта, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
— Я могу сказать: аппарат Совета национальной безопасности и обороны начал готовиться к этим процессам после декабря 2019 года, после посещения президентом нашей страны Парижа, где произошла первая и последняя встреча с президентом Путиным, — цитирует Данилова РИА Новости.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон оставляет за Украиной право самой решать, на чем заканчивать конфликт с Россией, и допускает, что сразу вернуть Крым не удастся. Однако возвращение полуострова американский лидер счел возможным.
Похожую точку зрения высказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, Украина должна сама принять решение о включении условий относительно Крыма в мирный договор.
Депутат Госдумы от Крымского региона Леонид Ивлев напомнил, что Крым был присоединен к России демократическим путем.
Байден также назвал спецоперацию России на Украине «испытанием на века». О том, что может скрываться за подобными словами и не планируют ли США затягивать боевые действия на многие десятилетия, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.