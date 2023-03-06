На Украине раскрыли дату начала подготовки к конфликту с Россией

Украина приняла решение о подготовке к конфликту с Россией после встречи президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в 2019 году. Об этом в понедельник, 6 марта, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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— Я могу сказать: аппарат Совета национальной безопасности и обороны начал готовиться к этим процессам после декабря 2019 года, после посещения президентом нашей страны Парижа, где произошла первая и последняя встреча с президентом Путиным, — цитирует Данилова РИА Новости.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон оставляет за Украиной право самой решать, на чем заканчивать конфликт с Россией, и допускает, что сразу вернуть Крым не удастся. Однако возвращение полуострова американский лидер счел возможным.

Похожую точку зрения высказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, Украина должна сама принять решение о включении условий относительно Крыма в мирный договор.

Депутат Госдумы от Крымского региона Леонид Ивлев напомнил, что Крым был присоединен к России демократическим путем.