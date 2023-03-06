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31 минуту назад

Минобороны сообщило о визите Шойгу в Мариуполь

Елена Прошина

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки посетил Мариуполь в ДНР, где проверил работу военно-строительного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Министр проинспектировал работы по восстановлению инфраструктуры города. Так, он проверил готовность уже сданных в эксплуатацию зданий и посмотрел как идет работа на возводимых объектах. В частности, Шойгу показали построенные спасательный центр МЧС, медицинский центр, а также новый район жилых домов.

Также, главе МО РФ рассказали о других воздвигаемых объектах. Так, в городе строят школы и детские сады, еще один жилой микрорайон из 6 домов, а также комплекс Федерального медико-биологического агентства. Кроме того, идет работа по строительству крупнейшего водовода, который соединит ДНР с Ростовской областью и обеспечит водой многие населенные пункты.

Хуснуллин обозначил период восстановления Мариуполя

Ранее в Мариуполь привезли партию гуманитарной помощи из Подмосковья. Жителям раздали продуктовые наборы, а солдатам теплые вещи, одеяла. Помощь доставили и в Новоазовск. Семьи военных и переселенцы получили продукты, а дети сладкие подарки.

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