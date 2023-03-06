Минобороны сообщило о визите Шойгу в Мариуполь

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки посетил Мариуполь в ДНР, где проверил работу военно-строительного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Министр проинспектировал работы по восстановлению инфраструктуры города. Так, он проверил готовность уже сданных в эксплуатацию зданий и посмотрел как идет работа на возводимых объектах. В частности, Шойгу показали построенные спасательный центр МЧС, медицинский центр, а также новый район жилых домов.

Также, главе МО РФ рассказали о других воздвигаемых объектах. Так, в городе строят школы и детские сады, еще один жилой микрорайон из 6 домов, а также комплекс Федерального медико-биологического агентства. Кроме того, идет работа по строительству крупнейшего водовода, который соединит ДНР с Ростовской областью и обеспечит водой многие населенные пункты.