Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в зону проведения специальной военной операции проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса. В Мариуполе Донецкой Народной Республики глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений", - говорится в распространенном сообщении.

Как уточнили в ведомстве, министру обороны также представили возведенные силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из двенадцати пятиэтажных жилых домов и доложили о строящихся в городе современном комплексе Федерального медико-биологического агентства РФ, новом жилом микрорайоне из шести девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов.

Также Шойгу доложили о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и Донецкую Народную Республику, из реки Дон в канал Северский Донец - Донбасс, который будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона.