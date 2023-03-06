Bild узнала о споре Зеленского и Залужного из-за Артемовска

Ситуация вокруг Артемовска спровоцировала разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным. Еще несколько недель назад военные призывали власти отступить из города. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bild.
Как отмечается в статье, по поводу Артемовская у Зеленского и Залужного принципиально разные взгляды на то, как надо действовать. На этот счет между сторонами возникли разногласия. Так, главнокомандующий давно предлагал сдать город, чтобы избежать полного окружения. Его тактику поддерживают и большинство украинских солдат, однако Зеленский дал команду продолжать удерживать город.
По мнению солдат ВСУ, если они останутся, то будут полностью окружены, тогда для них это будет «полная катастрофа».
Напомним, Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. По словам российских военных, город находится под их контролем более чем на 30%. Военкор Евгений Поддубный отмечает, что на сегодняшний день 40% территории города находится под контролем российских сил.