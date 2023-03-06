Bild узнала о споре Зеленского и Залужного из-за Артемовска

Ситуация вокруг Артемовска спровоцировала разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным. Еще несколько недель назад военные призывали власти отступить из города. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bild.

Как отмечается в статье, по поводу Артемовская у Зеленского и Залужного принципиально разные взгляды на то, как надо действовать. На этот счет между сторонами возникли разногласия. Так, главнокомандующий давно предлагал сдать город, чтобы избежать полного окружения. Его тактику поддерживают и большинство украинских солдат, однако Зеленский дал команду продолжать удерживать город.

По мнению солдат ВСУ, если они останутся, то будут полностью окружены, тогда для них это будет «полная катастрофа».