Мобилизация: последние новости на сегодня 6 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 6 марта 2023, в материале «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Жительница села в Брянской области рассказала о поддержке российских бойцов

Видео дня

Жители села Сачковичи Брянской области, которое находится неподалеку от границы с Украиной, всеми силами поддерживают солдат российской армии. Об этом рассказала местная жительница Вера Романенко в беседе с РИА Новости.

Как говорится в публикации, местные проводят патриотические концерты в доме культуры и готовят обеды для российских солдат.

«Некоторые девчата от себя, от души готовят для военных, поздравляют с праздниками, на 23 февраля их поздравляли», — рассказала Романенко, подчеркнув, что российских военнослужащих пытаются поддерживать «физически, морально и душевно».

По ее словам, бойцам благодарны и школьники, которые регулярно пишут письма на фронт.

Активист из ЯНАО объявил об очередной отправке груза в зону боевых действий

Активист из Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Игорь Заборовский сообщил о завершении сбора очередной партии гуманитарной помощи и ее скорой отправки на фронт. Груз предназначен для больницы №9 в Мариуполе и военнослужащих из ЯНАО, сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал активиста.

«Сбор завершен! Совсем скоро выдвигаемся к парням. Росомаха, Ямал, больница №9 в г. Мариуполь. Нам предстоит пройти 5000 км», — написал он. Уточняется, что российские бойцы получат маскировочные сетки, компьютеры, окопные свечи и буржуйки.

Минобрнауки предложило присваивать ученую степень по военно-полевой хирургии

Военно-полевая хирургия и терапия могут быть добавлены в перечень научных специальностей, по которым выдают ученые степени. Соответствующую инициативу выдвинуло Министерство образования и науки РФ, передает «Парламентская газета» со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.