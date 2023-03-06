Спецоперация на Украине 6 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 6 марта 2023 года.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 12 беспилотников ВСУ за сутки

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За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Он также доложил о перехвате шести реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч». Уточняется, что беспилотные летательные аппараты были сбиты неподалеку от населенных пунктов Пологи Запорожской области, Берестовое в Харьковской области, в районах Евгеновки, Спартака, Кременца, Еленовки, Ивановки и Никольского ДНР, а также Кременной, Петровского и Залимана ЛНР.

В Брянской области в дом с детьми выстрелили из гранатомета

В жилой дом, в котором находились женщина с двумя детьми, угодил снаряд из гранатомета. Глава Климовского района Александр Исаев заявил, что стрелявший был украинским боевиком. Жертв нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Глава Климовского района продемонстрировал место инцидента губернатору Брянской области Александру Богомазу. Он рассказал, что женщина с двумя детьми находились дома, когда начался обстрел из автоматов, а затем был произведен выстрел из гранатомета. В результате дом загорелся, однако женщина и дети покинули помещение через окно и скрылись.

Глава региона поручил оценить ущерб, нанесенный семье, и подготовить необходимые для выплаты компенсации документы.

В ДНР сообщили, что ВСУ за сутки выпустили по республике 99 снарядов

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 18 раз обстреляли населенные пункты ДНР, в общей сумме применив 99 различных боеприпасов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.