Шольц попросил Китай не поставлять оружие России

"Мы просим их не поставлять вооружения России", - отметил он, говоря о китайских властях. "Я думаю, это имело бы последствия, - ответил он на вопрос о возможности введения санкций против Китая в случае поставок КНР вооружений России. - Но мы сейчас на том этапе, когда мы ясно даем понять, что этого не должно произойти. И я настроен сравнительно оптимистично относительно того, что наш запрос будет успешным в данном случае. Но нам нужно наблюдать и быть очень, очень осторожными".