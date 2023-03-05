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16 минут назад

В России заявили о «большом движении» в разработке беспилотников

Lenta.ru

В России несколько месяцев назад началось большое движение в сфере создания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в беседе с KP.RU заявил глава компании-разработчика БПЛА «Реновации», кандидат технических наук Сергей Товкач.

В России заявили о «большом движении» в разработке беспилотников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, власти начали активно сотрудничать с частными организациями, однако необходимо некоторое время, чтобы дождаться первых результатов их работы.

«У нас никто не спит. В радиусе 400 километров от Москвы, по регионам, работа кипит. (...) Прямо сейчас готовится множество "сюрпризов". Я не могу их назвать, скажу только, что рассматривал некоторые. И скажу, что там все очень хорошо. Высший уровень!» — поделился Товкач.

Собеседник издания выразил мнение, что российский беспилотник «Герань» является хорошо проработанным аппаратом: он обладает эффективным приемником и спутниковой навигацией, которая работает не только на GPS, а также защищен от так называемых «глушилок».

9 февраля сообщалось, что первую партию новых дронов-камикадзе РУД-250 отправили на испытания в зону проведения специальной военной операции. Данные устройства летают без системы глобального позиционирования GPS — за полетом следит оператор.

Армия,Сергей Товкач,
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