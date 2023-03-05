В России заявили о «большом движении» в разработке беспилотников

«У нас никто не спит. В радиусе 400 километров от Москвы, по регионам, работа кипит. (...) Прямо сейчас готовится множество "сюрпризов". Я не могу их назвать, скажу только, что рассматривал некоторые. И скажу, что там все очень хорошо. Высший уровень!» — поделился Товкач.