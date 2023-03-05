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32 минуты назад

Китай увеличит финансирование армии на 7% в 2023 году

Газета.Ru

Китай увеличит финансирование армии на 7,2% в 2023 году, до 1553,7 млрд юаней (около $224,8 млрд).

Китай увеличит финансирование армии на 7% в 2023 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Также на 12,2% вырастут расходы на дипломатическую деятельность, на 6,4% — на общественную безопасность.

Ранее сообщалось, что власти Китая намереваются в этом году ускорить программу модернизации китайской Народно-освободительной армии и усилить боевую подготовку войск. Об этом сообщается в докладе правительства, который опубликован на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.

Накануне официальный представитель первой сессии 14-го созыва китайского законодательного органа ВСНП Ван Чао заявлял, что наращивание военного бюджета Китая связано с необходимостью отвечать на сложные вызовы безопасности и выполнять обязательства крупной страны.

5 марта стало известно, что Китай собирается проводить независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику.

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