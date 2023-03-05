Мобилизация: последние новости на сегодня 5 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 5 марта 2023, в материале «Рамблера».

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Шойгу вручил госнаграды военнослужащим

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Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу устроил инспекцию группировки войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции, сообщает RT.

В ходе нее генерал армии вручил государственные награды военнослужащим российской армии. Речь идет об орденах Мужества, знаках отличия «Георгиевский крест» и медалях «За отвагу».

По словам министра, все награды были заработаны. В своем обращении к военнослужащим он заявил, что они воют достойно. В завершении Шойгу пожелал им успехов и возвращения домой живыми.

Губернатор Оренбургской области обратился в военную прокуратуру после жалоб мобилизованных

Стало известно, как власти Оренбургской области отреагировали на жалобы мобилизованных бойцов из региона и членов их семей, сообщает ТАСС.

Губернатор Денис Паслер обратился в военную прокуратуру. В настоящее время осуществляется проверка. Кроме того, власти связались с командованием воинской части. Отмечается, что вопросом обеспечения бойцов в зоне спецоперации правительство области занимается с первых дней начала СВО.

Ранее из социальных сетей стало известно, что мужчины в военной форме записали видео, представившись мобилизованными из Оренбургской области. Они сообщили о распределении в штурмовые подразделения без должной подготовки и экипировки. Солдаты попросили перевод в территориальную оборону. Такие же обращения записали родственники мобилизованных. Власти уверяют, что снабжают бойцов всем необходимым.

Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения военных вооружением

Российский министр обороны Сергей Шойгу провел совещание со своими заместителями, сообщает «Вечерняя Москва».

Оно прошло в объединенной группировке войск, и было посвящено вопросам обеспечения военнослужащих вооружением и боеприпасами. Также был затронут вопрос организации боевой подготовки подразделений резерва и военно-политической работе.

Глава Министерства обороны пообщался с военнослужащими, поблагодарив за примерное выполнение военных задач в зоне проведения специальной военной операции.