РИА Новости: украинских солдат после обучения в Британии забросили на фронт без оружия

Украинский солдат Евгений Крикливый рассказал РИА Новости, что после обучения на военной базе Воркоп в Великобритании попал на фронт, где у военнослужащих не было оружия.

Фото: Marko Djurica/Reuters Marko Djurica/Reuters

"В Англии мы проходили 21 день обучение: медицина, инженерка, бои в городе, штурмы, бои в лесу. Вернулись мы в Житомир Нас было 162 человека, практически все мы пошли в 25-ю бригаду. Я записался гранатометчиком с товарищем", – сказал Крикливый.

После обучения его группу вывезли в село в Житомирской области, где поселили в доме, при этом никаких задач не поставили. Затем, по словам пленного, им приказали выдвигаться в зону боевых действий. Украинский солдат рассказал, что назначенный вместо раненного командира роты офицер с позывным "Апостол" каждый день просил военнослужащих "потерпеть еще немного", при этом личный состав рот нес каждый день потери ранеными.

По информации пленного, из военной техники на батальон у них был только один многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный (МТ-ЛБ). "Забросили нас без оружия у нас была одна "моталыга" (МТ-ЛБ. – "Газета.Ru".), и то нам ее подарил другой батальон, потому что наша сгорела", - добавил украинский солдат.