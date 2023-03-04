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13 минут назад

Reuters: глава Комитета начштабов ВС США Милли тайно посетил военную базу в Сирии

Газета.Ruиещё 1

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли совершил необъявленный визит на американскую военную базу в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Генерал Милли тайно посетил военную базу США в Сирии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации агентства, в рамках поездки Милли планирует дать оценку многолетним усилиям США по борьбе с террористическими группировками на территории Сирии, а также мерам защиты американских военнослужащих в арабской республике.

Он также отметил важность миссии ВС США в Сирии и заявил о том, что Соединенные Штаты и их союзники в лице сирийских курдов добиваются прогресса в том, чтобы нанести поражение "Исламскому государству".

На этой неделе Милли также принимал участие в штабных учениях на одной из баз Соединенных Штатов в Германии вместе с украинскими военными.

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Ранее The New York Times со ссылкой на свои источники в Белом доме писала, что список кандидатов на пост главы Комитета начальников штабов ВС США сократился до двух имен. Срок полномочий действующего руководителя комитета Марка Милли истекает осенью текущего года, к этому времени, пишет NYT, президенту США Джо Байдену предстоит выбрать между начштаба ВВС Чарльзом К. Брауном-младшим и морским пехотинцем Дэвидом Бергером.

Армия,Дэвид Бергер,Марк Милли,Джозеф Байден,Исламское государство,
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