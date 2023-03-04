Генерал Милли тайно посетил военную базу США в Сирии

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли совершил необъявленный визит на американскую военную базу в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

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По информации агентства, в рамках поездки Милли планирует дать оценку многолетним усилиям США по борьбе с террористическими группировками на территории Сирии, а также мерам защиты американских военнослужащих в арабской республике.

Он также отметил важность миссии ВС США в Сирии и заявил о том, что Соединенные Штаты и их союзники в лице сирийских курдов добиваются прогресса в том, чтобы нанести поражение "Исламскому государству".

На этой неделе Милли также принимал участие в штабных учениях на одной из баз Соединенных Штатов в Германии вместе с украинскими военными.