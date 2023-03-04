В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
28 минут назад

МО Румынии опровергло сведения о постройке базы США в дельте Дуная

Илья Родин

Информация о том, что власти Румынии намереваются представить США военную базу в дельте Дуная, не соответствует действительности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

В Минобороны Румынии прокомментировали информацию о «секретной сделке» с США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее в СМИ появилась информация о секретной сделке, якобы заключенной между правительством Румынии и Соединенными Штатами.

Еще одна страна ЕС заговорила о создании военной базы США

В рамках договоренностей, по данным журналистов, предполагалась постройка четвертой военной базы США в республике. При этом предписывалось игнорировать требования экологов.

В пресс-службе подчеркнули, что сообщения о мнимой сделке, о планах по строительству новой базы, являются фейками.

«Подобное соглашение никогда не обсуждалось», уточнили в ведомстве.

Ранее в Швеции раскрыли причину, по которой страну активно привлекают в НАТО. По мнению автора статьи, стремление расширить альянс за счет северной страны вызвано желанием Вашингтона построить в ней военные базы.

Армия,НАТО,ЕС,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий