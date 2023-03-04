В Минобороны Румынии прокомментировали информацию о «секретной сделке» с США

Информация о том, что власти Румынии намереваются представить США военную базу в дельте Дуная, не соответствует действительности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

Отмечается, что ранее в СМИ появилась информация о секретной сделке, якобы заключенной между правительством Румынии и Соединенными Штатами.

В рамках договоренностей, по данным журналистов, предполагалась постройка четвертой военной базы США в республике. При этом предписывалось игнорировать требования экологов.

В пресс-службе подчеркнули, что сообщения о мнимой сделке, о планах по строительству новой базы, являются фейками.

«Подобное соглашение никогда не обсуждалось», уточнили в ведомстве.