В Минобороны Румынии прокомментировали информацию о «секретной сделке» с США

Информация о том, что власти Румынии намереваются представить США военную базу в дельте Дуная, не соответствует действительности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.
Отмечается, что ранее в СМИ появилась информация о секретной сделке, якобы заключенной между правительством Румынии и Соединенными Штатами.
В рамках договоренностей, по данным журналистов, предполагалась постройка четвертой военной базы США в республике. При этом предписывалось игнорировать требования экологов.
В пресс-службе подчеркнули, что сообщения о мнимой сделке, о планах по строительству новой базы, являются фейками.
«Подобное соглашение никогда не обсуждалось», уточнили в ведомстве.
Ранее в Швеции раскрыли причину, по которой страну активно привлекают в НАТО. По мнению автора статьи, стремление расширить альянс за счет северной страны вызвано желанием Вашингтона построить в ней военные базы.