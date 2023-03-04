Боевые машины Stryker для Украины прибыли в ФРГ

В ФРГ в рамках военной помощи со стороны США прибыли 90 боевых машин Stryker. Из Германии они отправятся на Украину с тем, чтобы принять участие в боевых действиях, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на региональные СМИ.

Отмечается, что по тактико-техническим характеристикам Stryker уступает танкам. Вместе с тем, он несколько мощнее ряда бронетранспортеров.

Его задачей является транспортировка военнослужащих на передовую. Кроме того, боевые машины этого типа способны уничтожать однотипную с ними бронетехнику противника.

Ранее сообщалось, что Вашингтон выделил Киеву очередной крупный пакет военной помощи на общую сумму в $400 млн.