Боевые машины Stryker для Украины прибыли в ФРГ

В ФРГ в рамках военной помощи со стороны США прибыли 90 боевых машин Stryker. Из Германии они отправятся на Украину с тем, чтобы принять участие в боевых действиях, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на региональные СМИ.
Отмечается, что по тактико-техническим характеристикам Stryker уступает танкам. Вместе с тем, он несколько мощнее ряда бронетранспортеров.
Его задачей является транспортировка военнослужащих на передовую. Кроме того, боевые машины этого типа способны уничтожать однотипную с ними бронетехнику противника.
Ранее сообщалось, что Вашингтон выделил Киеву очередной крупный пакет военной помощи на общую сумму в $400 млн.
В него вошли разнообразные боеприпасы для систем и комплексов, ранее поставленных ВСУ. Кроме того, в пакет включены понтонные переправы и БМП.