В США увидели признаки подготовки отсупления ВСУ из Артемовска

«Кадры с геолокацией, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска разрушили два важных моста в районе Бахмута — один через реку Бахмутовка на северо-востоке Бахмута и один на трассе Хромово — Бахмут к западу от Бахмута», — говорится в докладе ISW.