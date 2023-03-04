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55 минут назад

В Германии захотели наладить выпуск танков Leopard на Украине

News.ru

Армин Паппергер, гендиректор немецкой компании Rheinmetall, производящей танки Leopard, рассказал газете Rheinische Post о планах построить завод на Украине. По его словам, предприятие сможет выпускать до 400 боевых машин ежегодно.

Завод Rheinmetall может быть построен на Украине, — сказал бизнесмен.

Он пояснил, что определенная договоренность по этому вопросу уже существует. Окончательное решение по поводу сделки может быть принято в течение двух месяцев. Паппергер добавил, что реализация проекта потребует около €200 млн.

Ранее сообщалось, что власти Германии обратились к руководству Швейцарии с просьбой о продаже Rheinmetall 96 списанных танков Leopard 2, которые законсервированы и почти забыты на секретном складе. В Берлине заявили, что эта техника не будет передана Украине. Она необходима для восполнения собственных арсеналов стран ЕС и НАТО, помогающих Киеву.

Германия захотела купить немецкие танки Leopard 2 у Швейцарии

Швейцарские власти допустили возможность такой сделки, если она будет одобрена парламентом. В январе законодатели уже отклонили аналогичную инициативу, указав, что танки являются стратегическим резервом армии Швейцарии и его следует сохранить.

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