Мобилизация: последние новости на сегодня 4 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 4 марта 2023, в материале «Рамблера».
Российским фирмам, предоставляющим медицинские, юридические, консультационные и прочие услуги гражданам для освобождения от исполнения воинской обязанности, могут запретить рекламу. Об этом пишет информационный портал «Гарант.ру».
Нововведения планируют внести в закон «о рекламе», в котором закреплены не допускаемые для рекламирования объекты. В пояснительной записке отмечается, что цель законопроекта — ограничить граждан от рекламы услуг по уклонению от исполнения воинской обязанности. Если законопроект примут, то за продвижение подобных услуг обвиняемые будут нести административную ответственность.
На территории Архангельской области с 27 февраля по 7 марта проходит мероприятие «Владелец оружия». Росгвардия напоминает местным жителям, что в закон о владении оружием были внесены изменения. Нарушение некоторых предписаний может послужить поводом для отказа в выдаче лицензии или изъятия оружия. Об этом пишет портал «News29.ru».
С 30 марта правоохранительные органы могут изымать оружие и патроны к нему, если гражданина подозревают в совершении преступления, если у него отсутствует постоянное место жительства, а также если он несет угрозу общественной или государственной безопасности.
Владельцам разрешили безвозмездно сдать оружие и патроны в Росгвардию или в полицию на хранение.
Супруге мобилизованного жителя Липецкой области помогли заменить прогнивший пол и поклеить обои. Об этом пишет «ЛипецкМедиа».
С женщиной связался куратор из управления социальной защиты и спросил, требуется ли ей помощь. Она рассказала, что коридор их квартиры срочно нуждается в ремонте. Директор компании, в которой работает супруга мобилизованного, узнал о ситуации и выделил средства на замену прогнившего пола и поклейку обоев. Ремонт был завершен за несколько дней.
«Я очень признательна за неравнодушие и желание позаботиться о тех, кому сейчас особенно нужна поддержка», — призналась Алена, жена мобилизованного жителя Липецкой области.