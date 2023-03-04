Мобилизация: последние новости на сегодня 4 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 4 марта 2023, в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

Рекламу юридических услуг для уклоняющихся от мобилизации граждан могут запретить

Видео дня

Российским фирмам, предоставляющим медицинские, юридические, консультационные и прочие услуги гражданам для освобождения от исполнения воинской обязанности, могут запретить рекламу. Об этом пишет информационный портал «Гарант.ру».

Нововведения планируют внести в закон «о рекламе», в котором закреплены не допускаемые для рекламирования объекты. В пояснительной записке отмечается, что цель законопроекта — ограничить граждан от рекламы услуг по уклонению от исполнения воинской обязанности. Если законопроект примут, то за продвижение подобных услуг обвиняемые будут нести административную ответственность.

Мобилизованные жители Архангельской области могут сдать свое оружие на хранение

На территории Архангельской области с 27 февраля по 7 марта проходит мероприятие «Владелец оружия». Росгвардия напоминает местным жителям, что в закон о владении оружием были внесены изменения. Нарушение некоторых предписаний может послужить поводом для отказа в выдаче лицензии или изъятия оружия. Об этом пишет портал «News29.ru».

С 30 марта правоохранительные органы могут изымать оружие и патроны к нему, если гражданина подозревают в совершении преступления, если у него отсутствует постоянное место жительства, а также если он несет угрозу общественной или государственной безопасности.

Владельцам разрешили безвозмездно сдать оружие и патроны в Росгвардию или в полицию на хранение.

Семье мобилизованного липчанина помогли заменить прогнившие полы и поклеить обои

Супруге мобилизованного жителя Липецкой области помогли заменить прогнивший пол и поклеить обои. Об этом пишет «ЛипецкМедиа».

С женщиной связался куратор из управления социальной защиты и спросил, требуется ли ей помощь. Она рассказала, что коридор их квартиры срочно нуждается в ремонте. Директор компании, в которой работает супруга мобилизованного, узнал о ситуации и выделил средства на замену прогнившего пола и поклейку обоев. Ремонт был завершен за несколько дней.