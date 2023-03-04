Спецоперация на Украине 4 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 4 марта 2023 года.

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Чешский генерал дал Украине неутешительный прогноз

Маловероятно, что Киев сможет вернуть потерянные территории под свой контроль, Вооруженные силы Украины несут большие потери. Такое мнение высказал бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор, передает РИА Новости.

«Российская тактика смертельна для украинских войск», — заявил он, пояснив, что короткие вылазки и ежедневные артиллерийские обстрелы держат войска Украины в постоянном напряжении.

Шандор отметил, что украинские военнослужащие вынуждены сражаться непрерывно, их число стремительно сокращается.

Кроме того, эксперт указал, что у Запада просто нет того количества техники и боеприпасов, которое требуется Украине.

В ДНР рассказали о десятках тел украинских военных под Артемовском

В окрестностях Артемовска лежат десятки тел украинских солдат. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал эвакуированный из города местный житель Юрий Марченко.

Издание пишет, что бойцы «Вагнера» перевозят мирных жителей на подконтрольные России территории. Накануне в Донецк прибыла новая группа жителей Артемовска, среди которых оказался и Юрий Марченко.

Он пояснил, что им пришлось идти до эвакуационного пункта 17 километров пешком, и в пути они наткнулись на тела украинских военных.

«И там в лесу, там у нас два леса, а мы леса эти обходили — десятками валяются, десятками!» — заверил Марченко.

По его словам, он уточнил у бойцов «Вагнера», чьи это тела. Ему ответили, что погибшие — солдаты Украины.

Российские военные взяли опорный пункт ВСУ под Сватово

Российские военнослужащие из группировки «Отважные» взяли под контроль опорный пункт Вооруженных сил Украины под Сватово. Об этом пишет «Русская Весна».