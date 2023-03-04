24 самолета и 4 корабля КНР направились к Тайваню

Тайваньские ВС за минувшие сутки зафиксировали в районе острова 4 корабля и 24 самолета Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу оборонным ведомством Тайваня.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Сегодня, по состоянию на 06:00 (01:00 мск - прим. ТАСС), около Тайваня были обнаружены 24 самолета и 4 корабля НОАК", - уточняется в нем.

Согласно сообщению, вооруженные силы острова "следят за ситуацией", а авиация, ВМС и наземные зенитные ракетные комплексы находятся в состоянии повышенной боевой готовности. С юго-запада в зону опознавания противовоздушной обороны Тайваня, как отмечается, вошли 12 летательных аппаратов НОАК. Это были военные беспилотники BZK-005, CH-4 и TB-001, многоцелевые истребители J-10, J-11 и J-16, самолет радиоэлектронной разведки Y-8.

НОАК регулярно патрулирует акватории около острова. Напряженность в Тайваньском проливе усилилась после того, как в августе прошлого года занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершила визит в Тайбэй. Эта поездка вызвала крайнее недовольство в Пекине.