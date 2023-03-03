Упавший в ДНР самолет сгорел

Cамолет, упавший около города Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР), полностью сгорел и находится в безлюдном месте. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости Министерство обороны РФ / РИА Новости

Уточняется, что к воздушному судну пока нельзя подойти из-за разрыва боекомплекта. Самолет упал на окраине села Дружное вблизи Енакиево, пожарные закончили его тушить. Агентство со ссылкой на источник в силовых структурах отмечает, что летчиков, которым удалось катапультироваться, ищут в окрестностях. Кроме того, местные жители рассказали, что на место происшествия прилетал вертолет для осмотра территории с воздуха.