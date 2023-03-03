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35 минут назад

Мэр Енакиево сообщил, что пилоты упавшего в городе самолета живы

Газета.Ru

Мэр Енакиево (ДНР) Роман Храменков заявил, что пилоты самолета, который упал в городе, живы, передает ТАСС.

Мэр Енакиево: пилоты упавшего в городе самолета живы
Фото: Телеграм-канал «Роман Храменков»Телеграм-канал «Роман Храменков»

Ранее 3 марта Храменков сообщил, что над Енакиево был сбит самолет. Он указал, что оба летчика катапультировались.

По словам чиновника, на земле никто не пострадал. В районе, куда упало воздушное судно, находится фермерское хозяйство, хозяин которого сообщил, что самолет «лежит в полях».

Также в пятницу Минобороны РФ заявило, что ВКС России сбили украинский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 в районе Красноармейска Донецкой народной республики.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Роман Храменков,Владимир Путин,Минобороны России,
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