Мэр Енакиево: пилоты упавшего в городе самолета живы

Мэр Енакиево (ДНР) Роман Храменков заявил, что пилоты самолета, который упал в городе, живы, передает ТАСС.

Фото: Телеграм-канал «Роман Храменков» Телеграм-канал «Роман Храменков»

Ранее 3 марта Храменков сообщил, что над Енакиево был сбит самолет. Он указал, что оба летчика катапультировались.

По словам чиновника, на земле никто не пострадал. В районе, куда упало воздушное судно, находится фермерское хозяйство, хозяин которого сообщил, что самолет «лежит в полях».

Также в пятницу Минобороны РФ заявило, что ВКС России сбили украинский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 в районе Красноармейска Донецкой народной республики.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.