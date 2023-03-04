Шойгу провел совещание с заместителями в объединенной группировке войск

Шойгу также встретился с военнослужащими, поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне спецоперации и вручил им государственные награды.

Ранее в этот день министр обороны побывал на передовом пункте управления одного из объединений «восточной» группировки войск на Южно-Донецком направлении спецоперации. Шойгу обратил внимание на необходимость всестороннего обеспечения войск группировки «Восток» для безопасной дислокации военных и работы медицинских и тыловых подразделений.