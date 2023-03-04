В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
18 минут назад

Шойгу провел совещание с заместителями в объединенной группировке войск

Газета.Ruиещё 20

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел совещание со своими заместителями в объединенной группировке войск, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Шойгу провел совещание с заместителями в объединенной группировке войск
Фото: ТАССТАСС

Министр выслушал доклады по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, техникой и боеприпасами.

Отдельное внимание он уделил организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работы и всестороннего обеспечения войск.

Шойгу также встретился с военнослужащими, поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне спецоперации и вручил им государственные награды.

Ранее в этот день министр обороны побывал на передовом пункте управления одного из объединений «восточной» группировки войск на Южно-Донецком направлении спецоперации. Шойгу обратил внимание на необходимость всестороннего обеспечения войск группировки «Восток» для безопасной дислокации военных и работы медицинских и тыловых подразделений.

Армия,Сергей Шойгу,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий