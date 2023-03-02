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1 час назад

Япония намерена в течение 10 лет построить 130 складов боеприпасов

ТАСС

Правительство Японии планирует в течение 10 лет построить около 130 складов для хранения боеприпасов. Об этом заявил в четверг на заседании бюджетной комиссии верхней палаты парламента министр обороны страны Ясукадзу Хамада.

Япония в течение 10 лет построит 130 складов боеприпасов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Наша цель - построить 70 складов к 2027 году, а через 10 лет - еще 60 зданий", - сказал он, отметив, что это позволит повысить готовность Сил самообороны к возможному нападению на страну.

Нехватка боеприпасов в случае вооруженного конфликта, а также неудобное расположение мест их хранения, как отмечали эксперты, является одной из главных проблем Сил самообороны. Так, по данным газеты Nikkei, имеющихся у ВС Японии боеприпасов хватит лишь на два месяца активных боевых действий, а примерно у 20% снарядов и ракет уже истек предельный срок годности.

Порядка 70% боеприпасов Сил самообороны Японии сконцентрированы на самом северном острове страны Хоккайдо. Они находятся там со времен холодной войны, когда японские военные готовились к столкновению с СССР.

Армия,Ясукадзу Хамада,
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