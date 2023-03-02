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18 минут назад

Макрон заявил о новой военной стратегии Франции в Африке

Илья Родин

Глава Франции Эммануэль Макрон рассказал представителям французского сообщества в Габоне, что новая военная стратегия предусматривает адаптацию войск к региональной специфике. Об этом пишет РИА «Новости».

Макрон заявил о новой военной стратегии Франции в Африке
Фото: 

Президент Франции пояснил, что принял решение о новой стратегии в отношении военных баз, расположенных в странах Африки.

В рамках новой концепции не предусмотрен вывод войск, разведение сил. Она подразумевает адаптацию подразделений к потребностям каждого государства, в котором дислоцированы французские подразделения, уточнил Макрон.

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Президент отметил, что детально обсудил новую стратегию с главой Габона Али Бонго. Кроме того, он провел переговоры с другими высокопоставленными чиновниками.

В частности, заметил Макрон, стороны подняли вопросы международной и внутренней повестки.

С тем, чтобы успешно бороться с морским пиратством, наркоторговлей, другими проблемами, сторонам следует скоординировать усилия, сказал президент.

Макрон подчеркнул, что требуется «большее присутствие габонских и региональных военных на наших базах». По его мнению, следует так разделить управление французскими базами, чтобы «военная стратегия была на службе философии партнерства».

Армия,Эммануэль Макрон,
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