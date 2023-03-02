В приграничном районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу украинских националистов. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

В ликвидации диверсантов участвует ФСБ России и приданные силы Министерства обороны РФ.

Напомним, что о проникновении диверсантов в Брянскую область утром в четверг, 2 марта, заявил губернатор региона Александр Богомаз. Он заявлял, что группа противника зашла на территорию Климовского района в село Любечане. По его словам, украинцы обстреляли движущийся автомобиль. Один человек погиб, пострадал десятилетний ребенок — ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.