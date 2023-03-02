В Израиле опасаются удара Ирана после получения С-400

Иран намерен получить российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, что в Израиле рассматривают как препятствие для потенциального удара по объектам иранской ядерной программы. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
Согласно информации издания, в Израиле опасаются вероятного создания Ираном ядерного оружия и беспокоятся из-за возможности атаки.
По мнению источников, получение Ираном ЗРК С-400 позволит ускорить принятие решения об ударе.
«Сделаю все, что в моих силах, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия», — заключил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что руководство Ирана не приняло решение о возобновлении проекта по созданию ядерного оружия.