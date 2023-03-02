В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
58 минут назад

Bloomberg: в Израиле опасаются нанесения Ираном удара после получения российских ЗРК С-400

Газета.Ru

Иран намерен получить российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, что в Израиле рассматривают как препятствие для потенциального удара по объектам иранской ядерной программы. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

В Израиле опасаются удара Ирана после получения С-400
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно информации издания, в Израиле опасаются вероятного создания Ираном ядерного оружия и беспокоятся из-за возможности атаки.

По мнению источников, получение Ираном ЗРК С-400 позволит ускорить принятие решения об ударе.

«Сделаю все, что в моих силах, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия», — заключил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что руководство Ирана не приняло решение о возобновлении проекта по созданию ядерного оружия.

Армия,Уильям Бернс,Биньямин Нетаньяху,ЦРУ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий