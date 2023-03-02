Богомаз: украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о проникновении на территорию региона украинских диверсантов. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По его словам, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Климовского района в село Любечане.
«Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок», — добавил он.
Несовершеннолетний был доставлен в больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Для ликвидации ДРГ Вооруженные силы РФ принимают все необходимые мероприятия.
Напомним, что приграничные районы России после начала специальной военной операции регулярно подвергаются обстрелами и попыткам атак со стороны украинских войск. В частности, в декабре 2022 года российские спецслужбы устранили группу из четырех диверсантов на границе с Брянской областью — они пытались проникнуть на территорию страны с оружием и взрывчаткой.