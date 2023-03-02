В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
44 минуты назад

Губернатор Брянской области заявил о появлении украинских диверсантов

Никита Бородкин

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о проникновении на территорию региона украинских диверсантов. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Богомаз: украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

По его словам, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Климовского района в село Любечане.

«Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок», — добавил он.

Несовершеннолетний был доставлен в больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Для ликвидации ДРГ Вооруженные силы РФ принимают все необходимые мероприятия.

Напомним, что приграничные районы России после начала специальной военной операции регулярно подвергаются обстрелами и попыткам атак со стороны украинских войск. В частности, в декабре 2022 года российские спецслужбы устранили группу из четырех диверсантов на границе с Брянской областью — они пытались проникнуть на территорию страны с оружием и взрывчаткой.

Армия,Происшествия,Александр Богомаз,
42
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий