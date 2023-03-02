Иран возмутился отсутствием доказательств поставок БПЛА России

Украина до сих пор не предоставила Ирану доказательства того, что там сбивают ударные беспилотники иранского производства, подчеркнул глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян. По его словам, Тегеран давно ждет, когда ему представят «настоящие документы», сказал министр в интервью CNN.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Мы не поставляем вооружения ни одной, ни другой стороне [конфликта]», — возмутился дипломат.

В ответ журналистка телеканала Кристиан Аманпур показала ему фотографии сбитых на Украине дронов и полученных из открытых источников фотографий БПЛА иранского производства. Она настояла на том, что они очень похожи.