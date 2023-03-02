Мобилизация: последние новости на сегодня 2 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 2 марта 2023, в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

Обучение демобилизованных участников СВО пройдет в рамках проекта «Твой герой»

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Демобилизованные служащие с 16 марта станут частью наставнического проекта «Твой герой» и получат возможность пройти обучение в образовательном центре «Машук». Такое заявление сделал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает ТАСС.

Он пояснил, что для государства нет ничего важнее, чем военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Кириенко подчеркнул, что молодых людей обязаны вовлекать в патриотическую деятельность. Участники боевых действий на Украине получат возможность адаптироваться после возвращения домой и принять участие в воспитании молодежи в рамках проекта «Твой герой».

Издание уточняет, что после обучения военнослужащие смогут искать работу в специализированных центрах, например, детских лагерях и образовательных организациях.

Мобилизованных освободили от сбора документов на льготы

Мобилизованные для боев на Украине граждане и члены их семей смогут подать заявление на «Госуслугах» для получения мер социальной поддержки. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на сайт Правительства РФ.

Уточняется, что процедуру значительно упростили — теперь региональные власти будут автоматически получать данные о мобилизации граждан, поэтому последним не придется собирать документы, подтверждающие право на получение льгот. Теперь мобилизованным гражданам и их родственникам достаточно будет подать заявление на портале государственных услуг.

В Липецкой области попросят МО РФ об отпуске для мобилизованного на время родов жены

Власти Липецкой области намерены обратиться в Министерство обороны РФ, чтобы предоставить мобилизованному для боев на Украине местному жителю отпуск на время родов его жены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Соответствующее поручение правительство Липецкой области получило от губернатора Игоря Артамонова.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что власти Липецкой области посоветовали беременной жене военнослужащего поместить ее четырехлетнего ребенка в детский дом на время родов, так как его не с кем оставить дома. Власти опровергли эту информацию, но отметили, что женщина отказалась от всех предложенных вариантов решения проблемы, предложенных органами социальной защитой.