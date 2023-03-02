Мобилизация: последние новости на сегодня 2 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 2 марта 2023, в материале «Рамблера».
Обучение демобилизованных участников СВО пройдет в рамках проекта «Твой герой»
Демобилизованные служащие с 16 марта станут частью наставнического проекта «Твой герой» и получат возможность пройти обучение в образовательном центре «Машук». Такое заявление сделал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает ТАСС.
Он пояснил, что для государства нет ничего важнее, чем военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Кириенко подчеркнул, что молодых людей обязаны вовлекать в патриотическую деятельность. Участники боевых действий на Украине получат возможность адаптироваться после возвращения домой и принять участие в воспитании молодежи в рамках проекта «Твой герой».
Издание уточняет, что после обучения военнослужащие смогут искать работу в специализированных центрах, например, детских лагерях и образовательных организациях.
Мобилизованных освободили от сбора документов на льготы
Мобилизованные для боев на Украине граждане и члены их семей смогут подать заявление на «Госуслугах» для получения мер социальной поддержки. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на сайт Правительства РФ.
Уточняется, что процедуру значительно упростили — теперь региональные власти будут автоматически получать данные о мобилизации граждан, поэтому последним не придется собирать документы, подтверждающие право на получение льгот. Теперь мобилизованным гражданам и их родственникам достаточно будет подать заявление на портале государственных услуг.
В Липецкой области попросят МО РФ об отпуске для мобилизованного на время родов жены
Власти Липецкой области намерены обратиться в Министерство обороны РФ, чтобы предоставить мобилизованному для боев на Украине местному жителю отпуск на время родов его жены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Соответствующее поручение правительство Липецкой области получило от губернатора Игоря Артамонова.
Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что власти Липецкой области посоветовали беременной жене военнослужащего поместить ее четырехлетнего ребенка в детский дом на время родов, так как его не с кем оставить дома. Власти опровергли эту информацию, но отметили, что женщина отказалась от всех предложенных вариантов решения проблемы, предложенных органами социальной защитой.
«Женщина настаивает на возвращении супруга из зоны СВО или на предоставлении ему отпуска», — говорится в сообщении. Правительство региона направит соответствующее прошение в Министерство обороны РФ.