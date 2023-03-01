США призвали Россию вернуться к исполнению ДСНВ

США призывают Россию вернуться к исполнению Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), Вашингтон работает над созданием документа. Об этом заявил в среду на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Наша позиция остается неизменной. Российское решение в одностороннем порядке приостановить участие в ДСНВ - достойное сожаление событие, но более того, безответственное, - сказал он. - На ядерной державе лежит ответственность взаимодействовать по контролю над вооружениями, другим инструментам стратегической стабильности. <...> Решение России приостановить участие не остановит США от продолжения поддержки Украины".

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений заключен между Россией и США, он предполагает сокращение ядерных арсеналов обеих стран. О решении приостановить участие России в ДСНВ президент РФ Владимир Путин объявил, выступая 21 февраля с посланием Федеральному собранию. Он пояснил, что давно назрели изменения: в НАТО, помимо США, есть и другие ядерные державы. Перед продолжением работы по договору нужно понять, как будут учитываться их арсеналы, указал президент РФ.