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53 минуты назад

США призвали Россию вернуться к исполнению ДСНВ

ТАСС

США призывают Россию вернуться к исполнению Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), Вашингтон работает над созданием документа. Об этом заявил в среду на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

США призвали Россию вернуться к исполнению ДСНВ
Фото: usembassy.govusembassy.gov

"Наша позиция остается неизменной. Российское решение в одностороннем порядке приостановить участие в ДСНВ - достойное сожаление событие, но более того, безответственное, - сказал он. - На ядерной державе лежит ответственность взаимодействовать по контролю над вооружениями, другим инструментам стратегической стабильности. <...> Решение России приостановить участие не остановит США от продолжения поддержки Украины".

"Мы работаем над сохранением договора, мы продолжаем призывать Россию рассмотреть полное выполнение документа", - отметил Прайс.

Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений заключен между Россией и США, он предполагает сокращение ядерных арсеналов обеих стран. О решении приостановить участие России в ДСНВ президент РФ Владимир Путин объявил, выступая 21 февраля с посланием Федеральному собранию. Он пояснил, что давно назрели изменения: в НАТО, помимо США, есть и другие ядерные державы. Перед продолжением работы по договору нужно понять, как будут учитываться их арсеналы, указал президент РФ.

Армия,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,НАТО,
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