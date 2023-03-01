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8 минут назад

В России предложили ответ на одобрение Финляндией проекта о вступлении в НАТО

Lenta.ru

России необходимо ужесточить договоры с Финляндией после одобрения Хельсинки законопроекта о вступлении в НАТО. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В ГД предложили ответ на одобрение Финляндией проекта о вступлении в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее стало известно, что парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении страны в НАТО: «за» проголосовали 184 депутата, 7 депутатов выступили против. Отмечается, что для окончательной ратификации законопроект должен утвердить президент республики Саули Ниинисте.

«Мы должны ужесточить контроль за предприятиями, если такие еще работают, в непосредственной границе с Россией. Мы должны пересмотреть наши визовые отношения и поменять свою военно-политическую стратегию относительно своего соседа, который вступает в альянс, объявивший нас стратегическим врагом. Мы должны это все учитывать», — заявил Чепа.

Финляндия проголосовала за вступление в НАТО

Ранее финские власти подтвердили готовность вступить в альянс, не дожидаясь Швеции. Министр обороны страны Микко Савола заявил, что Хельсинки не будет дожидаться, пока Турция одобрит аналогичную заявку Стокгольма.

Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Однако Анкара сопротивляется членству Швеции в альянсе.

Армия,Политика,Алексей Чепа,Комитет госдумы по международным делам,НАТО,
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