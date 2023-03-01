В ГД предложили ответ на одобрение Финляндией проекта о вступлении в НАТО

«Мы должны ужесточить контроль за предприятиями, если такие еще работают, в непосредственной границе с Россией. Мы должны пересмотреть наши визовые отношения и поменять свою военно-политическую стратегию относительно своего соседа, который вступает в альянс, объявивший нас стратегическим врагом. Мы должны это все учитывать», — заявил Чепа.