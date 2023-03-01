В Пентагоне назвали срок изготовления Ираном атомной бомбы

«В 2018 году Ирану потребовалось бы около 12 месяцев для производства одной бомбы из запасов расщепляющих материалов. А сейчас ему потребовалось бы 12 дней», — сказал он, отметив «впечатляющий прогресс» Ирана в ядерной сфере после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

По словам замминистра обороны, для того чтобы не дать Ирану обзавестись собственным ядерным оружием, возвращение к сотрудничеству в рамках СВПД было бы лучшим вариантом из всех, но США такой вариант не рассматривают.

«Я не думаю, что мы на пороге возвращения к СВПД», — подчеркнул Каль.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, подразумевающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В 2018 году, во время президентства Дональда Трампа, Соединенные Штаты заявили о выходе из СВДП и восстановлении санкций против Ирана. Пока Вашингтон не достиг взаимопонимания по восстановлению ядерной сделки.