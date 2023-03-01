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1 час назад

Минобороны РФ построит новый военный городок в Чечне менее чем за год

ТК «Звезда»иещё 3

Специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны России завершают строительство нового современного военного городка, в котором будут размещены подразделения, дислоцированные на территории Чеченской Республики. Всего будет возведено более 50 объектов. В их числе общежития, казармы, столовые, парковая зона для военной техники, спорткомплекс и многое другое.

Минобороны РФ построит новый военный городок в Чечне
Фото: ТАССТАСС

Строительство в селе Серноводское началось в июне 2022 года. Полностью готовый комплекс планируется сдать уже весной.

В работах принимают участие около 400 человек, задействовано 80 единиц техники. Военные строители завершают отделку помещений, монтаж слаботочных систем и благоустройство территории. В ближайшее время ожидается поставка мебели и оборудования.

Работы идут при поддержке руководства Чеченской Республики. В ходе строительства используются в том числе стройматериалы местных производителей.

Выполнение работ на площадке строительства проверили заместитель министра обороны России Тимур Иванов и председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. Также Иванов принял участие в рабочей встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, в ходе которой обсуждались вопросы сотрудничества и перспективного развития инфраструктуры.

Ранее военные строители завершили строительство республиканского центра МЧС Донецкой Народной Республики в Мариуполе. Спасательный центр построен за 95 дней. Военные строители возвели для спасателей двухэтажное административное здание с тренировочной башней, отапливаемое тентомобильное укрытие на 40 машино-мест, навес для 20 автомобилей, склады, гаражи.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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