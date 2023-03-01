Мобилизация: последние новости на сегодня 1 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 1 марта 2023, в материале «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Мобилизованным военным пенсионерам сохранят повышенные пенсии

Видео дня

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается сохранение повышенных пенсий военным пенсионерам страны, подписавшим контракт с российскими Вооруженными силами или при мобилизации в рамках специальной военной операции, сообщает «Парламентская газета».

Соответствующий проект закона был внесен в Госдуму в конце ноября 2022 года. Выплата по выслуге лет гарантирует сохранение определенного уровня материальной поддержки с учетом занимаемых на день увольнения должности и воинского звания. При этом пенсионерам при поступлении на военную службу или на службу в органы внутренних дел и др. выплаты на время службы приостанавливаются.

Среди таких военных пенсионеров есть россияне, готовые нести службу в период «контртеррористических и иных операций» на должностях с окладом ниже тех, на основании которых рассчитывалась пенсия. Таким образом, при возобновлении выплат расчет будет основываться на меньшем окладе, и ее размер будет ниже.

Закон предполагает, что после увольнения с последнего места службы военные пенсионеры России смогут выбрать либо возобновление ранее приостановленной пенсии, либо назначение новой пенсии по последнему месту службы.

В Ингушетии более 20 семей мобилизованных получили земельные участки

В Ингушетии передали более двадцати семьям мобилизованных граждан сертификаты на получение земельных участков, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Махмуда-Али Калиматова.

Документ, дающий право на получение земельного участка в городах Малгобеке и Сунже, а также в Сунженском районе, получила 21 семья. По словам главы региона, данная работа будет продолжаться до тех пор, пока все мобилизованные в рамках специальной военной операции не получат землю.

Также работа продолжается по другим направлениям. По словам Калиматова, более 150 детей мобилизованных родителей были зачислены в дошкольные учреждения вне очереди, еще несколько ребят - в школы. При этом родители не вносят оплаты за детские сады.

Как отметил глава региона, какая работа не была проделана, власти останутся «в неоплатном долгу» перед ребятами, которые защищают свою страну.

ГД приняла проект об освобождении от пеней за ЖКХ мобилизованных на период СВО

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона, которым предусматривается освобождение от пеней за оплату жилищно-коммунальных услуг мобилизованных граждан в рамках специальной военной операции и членов их семей, сообщает «Газета.ру».

Мера будет действовать до отмены спецоперации.