Минобороны РФ: Украина и США готовят провокацию с использованием отравляющего вещества "Би-Зет"

28 февраля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил: Минобороны России получило сведения, что 10 февраля в Краматорск прибыл железнодорожный состав. В одном из вагонов находился груз химических веществ. Его сопровождала группа иностранцев. Вагон отцепили и отбуксировали на местный металлургический завод им. Куйбышева. Там под контролем СБУ и представителей украинского командования химикаты разгрузили.

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"Груз представлял собой 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химической опасности, надпись "Би-Зет" и маркировку двумя красными линиями, что соответствует классу отравляющих веществ временно выводящего действия. Пять ящиков имели надпись "Си-Эс - РАЙОТ", три - "Си-Ар - РАЙОТ" с нанесением маркировки в виде одной красной полосы, что соответствует веществам раздражающего действия, - уточнил Кириллов. - Груз был размещен на бронемашинах американского производства, которые в составе колонны выдвинулись к линии боевого соприкосновения".

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Ночью 19 февраля в пригороде Краматорска разгрузили 11 вагонов шрапнельных боеприпасов со специальной маркировкой. При этом вагоны были обозначены надписями "Стройматериалы", "Цемент".

По имеющейся в Минобороны России информации, ранее в интересах сухопутных войск США была проведена модернизация шрапнельных выстрелов, снаряжаемых готовыми поражающими элементами с жидкими рецептурами раздражающих веществ.

Кириллов сказал, что одновременная поставка токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют о попытке проведения в ходе конфликта на Украине масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет.

Оно вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти. Американская армия широко применяла это вещество во время войны во Вьетнаме.

Генерал напомнил: 22 февраля на конференции по Украине бывший посол США в России Джон Салливан заявил, что "российские войска планируют использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции". Эту информацию в Минобороны России расценили как намерение самих США и их пособников провести на Украине провокацию с токсичными химикатами.

Более того, подготовка к ней идет полным ходом. В частности, уже спланирована поставка Киеву 55 тысяч комплектов защиты, 55 тысяч противогазов, 13 тысяч индивидуальных противохимических пакетов.

"Приоритетное внимание уделяется антидотам от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман - 600 тысяч ампул, противосудорожным препаратам - 3 млн таблеток, препаратам для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты ингибиторов хлорацетофенона - 750 тысяч флаконов", - перечислил Кириллов.

Он уверен: в Вашингтоне и Киеве рассчитывают, что в условиях боевых действий нельзя будет организовать эффективное расследование этой провокации. Поэтому ее организаторы и исполнители избегут ответственности. А вину за применение запрещенного боевого психотропного отравляющего вещества свалят на Россию.

Отравляющее вещество Би-Зет вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти. Армия США применяла его во Вьетнаме

Кириллов предупредил, что развернутые в районе СВО стационарные и подвижные комплексы контроля позволяют своевременно выявлять химические угрозы и оперативно реагировать на них. А аналитические возможности наших лабораторий гарантируют определение не только типа примененного химиката, но и страну-производителя.

"Запад ошибается, рассчитывая на успешное осуществление провокаций с токсичными химикатами в условиях ведения боевых действий", - заявил генерал.

Он пообещал: в случае таких провокаций истинных виновников установят и накажут.

28 февраля в Минобороны России также сообщили, что в ночь на понедельник 27 февраля Украина попыталась атаковать ударными беспилотниками объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея.