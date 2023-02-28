Минобороны РФ: Украина и США готовят провокацию с использованием отравляющего вещества "Би-Зет"

28 февраля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил: Минобороны России получило сведения, что 10 февраля в Краматорск прибыл железнодорожный состав. В одном из вагонов находился груз химических веществ. Его сопровождала группа иностранцев. Вагон отцепили и отбуксировали на местный металлургический завод им. Куйбышева. Там под контролем СБУ и представителей украинского командования химикаты разгрузили.
"Груз представлял собой 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химической опасности, надпись "Би-Зет" и маркировку двумя красными линиями, что соответствует классу отравляющих веществ временно выводящего действия. Пять ящиков имели надпись "Си-Эс - РАЙОТ", три - "Си-Ар - РАЙОТ" с нанесением маркировки в виде одной красной полосы, что соответствует веществам раздражающего действия, - уточнил Кириллов. - Груз был размещен на бронемашинах американского производства, которые в составе колонны выдвинулись к линии боевого соприкосновения".
Ночью 19 февраля в пригороде Краматорска разгрузили 11 вагонов шрапнельных боеприпасов со специальной маркировкой. При этом вагоны были обозначены надписями "Стройматериалы", "Цемент".
По имеющейся в Минобороны России информации, ранее в интересах сухопутных войск США была проведена модернизация шрапнельных выстрелов, снаряжаемых готовыми поражающими элементами с жидкими рецептурами раздражающих веществ.
Кириллов сказал, что одновременная поставка токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют о попытке проведения в ходе конфликта на Украине масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет.
Оно вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти. Американская армия широко применяла это вещество во время войны во Вьетнаме.
Генерал напомнил: 22 февраля на конференции по Украине бывший посол США в России Джон Салливан заявил, что "российские войска планируют использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции". Эту информацию в Минобороны России расценили как намерение самих США и их пособников провести на Украине провокацию с токсичными химикатами.
Более того, подготовка к ней идет полным ходом. В частности, уже спланирована поставка Киеву 55 тысяч комплектов защиты, 55 тысяч противогазов, 13 тысяч индивидуальных противохимических пакетов.
"Приоритетное внимание уделяется антидотам от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман - 600 тысяч ампул, противосудорожным препаратам - 3 млн таблеток, препаратам для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты ингибиторов хлорацетофенона - 750 тысяч флаконов", - перечислил Кириллов.
Он уверен: в Вашингтоне и Киеве рассчитывают, что в условиях боевых действий нельзя будет организовать эффективное расследование этой провокации. Поэтому ее организаторы и исполнители избегут ответственности. А вину за применение запрещенного боевого психотропного отравляющего вещества свалят на Россию.
Отравляющее вещество Би-Зет вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти. Армия США применяла его во Вьетнаме
Кириллов предупредил, что развернутые в районе СВО стационарные и подвижные комплексы контроля позволяют своевременно выявлять химические угрозы и оперативно реагировать на них. А аналитические возможности наших лабораторий гарантируют определение не только типа примененного химиката, но и страну-производителя.
"Запад ошибается, рассчитывая на успешное осуществление провокаций с токсичными химикатами в условиях ведения боевых действий", - заявил генерал.
Он пообещал: в случае таких провокаций истинных виновников установят и накажут.
28 февраля в Минобороны России также сообщили, что в ночь на понедельник 27 февраля Украина попыталась атаковать ударными беспилотниками объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея.
Подразделения РЭБ подавили оба дрона. Они потеряли управление и отклонились от траектории. Один упал в поле. Другой из-за ухода с маршрута не смог нанести вред гражданскому объекту.